Эта поставка состоится в рамках международной коалиции.

Во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

"Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции", - сказал Дуда.

По его словам, такое решение подготовили в Польше. В первый пакет помощи войдут 10 танков Leopard.

"Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину", - добавил польский лидер.

Leopard для Украины: что известно

Украина уже несколько месяцев подряд просит передать украинским воинам танки Leopard. Прежде всего эти просьбы адресовались Германии, но власти страны отклоняли запросы.

Канцлер Олаф Шольц ранее объяснил почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

Недавно председатель оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard 2. Впоследствии стало известно, что Франция совместно с Польшей побуждают Германию передать Украине танки Leopard 2.

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