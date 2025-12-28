Украина и РФ договорились о перемирии, но только у ЗАЭС: в МАГАТЭ назвали срочную причину

Вблизи Запорожской атомной электростанции стартовали экстренные работы по восстановлению линий электропередачи.

На линиях электропередачи, вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), начались ремонтные работы после очередного локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Reuters.

Об этом агентство сообщило, ссылаясь на своего генерального директора Рафаэля Гросси. В МАГАТЭ добавили, что команда инспекторов агентства осуществляет мониторинг ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней.

Эти действия являются частью усилий по предотвращению ядерной аварии в ходе полномасштабной войны в Украине.

Видео дня

Другие новости о ЗАЭС

Ранее УНИАН сообщал, что США хотят, чтобы Россия участвовала в управлении ЗАЭС и получала дивиденды.

Вашингтон предлагает, чтобы Запорожская АЭС совместно эксплуатировалась Украиной, США и Россией, но Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию атомной станции, заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, мы также рассказывали, что если ЗАЭС останется в руках оккупантов - работать она не будет. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время встречи с журналистами.

Вас также могут заинтересовать новости: