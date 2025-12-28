Почему РФ не захочет переговоров даже после окончания боевых действий: эксперт назвал причину

По словам Ивана Киричевского, украинцам нужно быть готовыми к постоянному усилению армии.

Российские оккупанты успели сформулировать стратегическую картину, где украинцы - это их смертельный враг на десятки лет вперед. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"Есть проблема в том, что люди, которые думают, что Путин не захочет переговоров, пока движется российская армия, они делают очень большую ошибку. Они думают, что этого достаточно для остановки россиян. Россияне просто уже успели сформулировать стратегическую картину, там, где мы их смертельный враг на несколько десятков лет вперед. Соответственно, войну против нас в разных формах им придется вести на несколько десятков лет вперед", - отметил он.

По словам эксперта, украинцам нужно быть готовыми к тому, что придется постоянно работать не над тем, как заставить россиян говорить, а над тем, что делать, когда они не захотят идти на переговоры.

"Наконец, мы же имеем показательную ситуацию, что россияне зашли на приграничье Днепропетровщины, это уже там один из переговорных аргументов был россиян, и получается, наши войска оттуда с приграничья Днепропетровщины россиян выдавили. Ну как-то это оккупантам желания склоняться к адекватным переговорам не добавляет, поэтому нам лучше быть готовыми к тому, что нам придется постоянно работать не над тем, что типа как заставить россиян с нами говорить, скорее о том, как нам собираться на случай, когда россияне в принципе не захотят говорить. Как говорится, "Добрым словом и пистолетом удастся добиться больше, чем было добрым словом"", - подчеркнул Киричевский.

Он добавил, что в течение всего времени, сколько существует независимая Украина, постоянно стоял вопрос о том, что нужно развивать армию.

"Вот мы 30 лет так прожили, еще 30 лет проживем и ничего страшного", - сказал эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин признался, что мирные переговоры его больше не интересуют. По его словам, с учетом ситуации на фронте мирные переговоры России в целом не нужны.

"Главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских военных формирований с занятых ими пока территорий фактически сводится к нулю. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", - подчеркнул президент РФ.

В то же время ABC News писало, что несмотря на переговоры, ВСУ ведут тяжелые бои за стабилизацию фронта на юге. Журналисты отметили, что Кремль стремится использовать постепенный захват новых территорий, чтобы влиять на мирные переговоры об окончании войны.

"Пространство для свободы принятия решений сужается по мере потери территорий", - рассказывал в ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков.

