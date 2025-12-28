Путин не поменял позицию по Украине, встреча Трампа с Зеленским ничего не изменит, - Sky News

Трамп, похоже, не верит в потенциал предложенного Киевом мирного плана.

Российский лидер Владимир Путин практически не изменил свою позицию по войне в Украине, и нежелание России принять мирный план станет испытанием для Дональда Трампа, пишет Sky News.

Как напоминает издание, сегодня президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом во Флориде, чтобы обсудить новый мирный план из 20 пунктов по прекращению войны, который, по заявлению Зеленского, "готов на 90%".

Однако заявления Трампа показывают, что он старается притормозить процесс и не верит в потенциал мирного плана.

Видео дня

"У него ничего не будет, пока я это не одобрю", – сказал он, комментируя предстоящую встречу.

Зеленский и союзники по коалиции отговорили Трампа от предательства, которым стал бы первоначальный план из 28 пунктов, который выглядел как список пожеланий России. Версия мирного плана из 20 пунктов, разработанная в Киеве, включает компромиссы, и Зеленский заявлял о "хорошей беседе" с посланником Трампа Стивом Виткоффом и зятем Джаредом Кушнером, готовясь к встрече с самим Трампом.

Главная проблема - в позиции Москвы

"Пока все выглядит многообещающе, но относительное молчание Москвы говорит об обратном", - отмечает издание.

Так, российские чиновники сделали несколько оптимистичных заявлений, но они были сдержанными и минимальными. Владимир Путин практически не изменил свою первоначальную позицию по Украине, и мало кто ожидает, что она изменится в эти выходные:

"Путин наслаждается благосклонностью Трампа, перестраивающего отношения с США в пользу Москвы, и он чувствует возможность для реализации территориальных амбиций. Антагонизм между США и европейскими союзниками – это лишь еще одно преимущество для Путина в сложившейся ситуации".

В таких условиях рамочное предложение, которое ограничивает его амбиции в долгосрочной перспективе, не обязательно будет хорошо воспринято в Москве. Именно поэтому Путин преуменьшает значение плана Зеленского, отмечает Sky News.

Мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся во Флориде в воскресенье, чтобы согласовать план окончания войны в Украине. Однако стороны сталкиваются с серьезными разногласиями по ключевым вопросам, а ситуация осложняется провокациями в виде российских воздушных атак.

При этом 19 декабря Путин заявил, что мирное соглашение должно основываться на условиях, выдвинутых им в 2024 году: вывод украинских войск со всех территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.

