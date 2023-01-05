Россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, чтобы его там убили. Судьбу компенсации она уже предусмотрела.
Во время одного из стримов в социальной сети женщина с улыбкой заявила, что искренне радовалась бы, если бы ее еще живого мужа вернули с фронта в черном мешке. Фрагмент эфира опубликовал журналист Владимир Золкин.
Интересно, что фантазии своей жены слушал ее муж, которого, кстати, еще не мобилизовали. Россиянка отметила, что впереди новая волна мобилизации в России, поэтому она с нетерпением ждет, когда мужа заберут и ликвидируют. Мужчина реагировал спокойно.
Стрімер: "Хочешь четыре "ляма" получить, а он в черном пакете приедет?"
Россиянка: "Да, я хочу. Я говорю, я хочу. Ха-ха-ха."
Стрімер: "Слышишь, мужичек? Она хочет тебя отправить, чтобы четыре "ляма" получить."
Россиянка: "Да, я не скрываю. Он в курсе. Зато куплю себе машину ох*енную. Буду ездить и вспоминать его постоянно."
Мобилизация в РФ
Как сообщал УНИАН, не так давно Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. Однако это оказалось ложью, ведь в РФ и дальше выдают повестки. Оказалось, что повестку там получил даже 12-летний школьник.
Тем оккупантам, которых уже призвали, выдают молитву о Путине. Его в них называют "Верховным главнокомандующим божьего войска".
Тем временем женщины нашли способ нажиться на мужчинах-оккупантах. Россиянки всеми силами пытаются заработать на оккупантах, даже если не являются им женами.