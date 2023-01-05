Женщина уже придумала, как потратит компенсацию за еще живого россиянина.

Россиянка радостно заявила, что хочет отправить мужа на войну, чтобы его там убили. Судьбу компенсации она уже предусмотрела.

Во время одного из стримов в социальной сети женщина с улыбкой заявила, что искренне радовалась бы, если бы ее еще живого мужа вернули с фронта в черном мешке. Фрагмент эфира опубликовал журналист Владимир Золкин.

Интересно, что фантазии своей жены слушал ее муж, которого, кстати, еще не мобилизовали. Россиянка отметила, что впереди новая волна мобилизации в России, поэтому она с нетерпением ждет, когда мужа заберут и ликвидируют. Мужчина реагировал спокойно.

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Стрімер: "Хочешь четыре "ляма" получить, а он в черном пакете приедет?"

Россиянка: "Да, я хочу. Я говорю, я хочу. Ха-ха-ха."

Стрімер: "Слышишь, мужичек? Она хочет тебя отправить, чтобы четыре "ляма" получить."

Россиянка: "Да, я не скрываю. Он в курсе. Зато куплю себе машину ох*енную. Буду ездить и вспоминать его постоянно."

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, не так давно Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. Однако это оказалось ложью, ведь в РФ и дальше выдают повестки. Оказалось, что повестку там получил даже 12-летний школьник.

Тем оккупантам, которых уже призвали, выдают молитву о Путине. Его в них называют "Верховным главнокомандующим божьего войска".

Тем временем женщины нашли способ нажиться на мужчинах-оккупантах. Россиянки всеми силами пытаются заработать на оккупантах, даже если не являются им женами.

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