Такой же статус имеет Архангел Михаил.

Русская православная церковь подготовила для оккупантов, которые убивают украинцев, молитвенники с молитвой о диктаторе Владимире Путина. Впрочем, в тексте его величают "архистратигом".

Как сообщает мониторинговый проект "OSINT Бджоли", пропагандистские молитвы раздают всем оккупантам в зоне боевых действий.

"В молитвенниках, которые были розданы рашистским военным, Путин был назван архистратигом - верховным командующим Божьего войска. Такой же статус имеет Архангел Михаил. Зачем стесняться? Сразу бы к Богу приравняли", - отмечают эксперты.

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Поддержка войны в Украине со стороны РПЦ -что известно

РПЦ открыто поддерживает кровавую войну, развязанную Россией против Украины. Например, сообщалось, что в храмах РПЦ прихожанам предлагают решить финансовые трудности, отправившись на захватническую войну против Украины. Также глава РПЦ патриарх Кирилл убеждал верующих, что гибель в войне в Украине "смоет" с россиян все грехи.

В мае УПЦ Московского патриархата заявила о своей самостоятельности и независимости от РПЦ. Впрочем, по информации СМИ, священники УПЦ до сих пор поддерживают связь с РПЦ, в частности, с Патриархом Кириллом, который поддерживает кровавую войну против Украины. Происходит и обмен пропагандистской информацией, в которой оправдываются преступления России.

23 октября российский патриарх Кирилл заявил, что Россию "хотят стереть с лица земли". Поэтому он заявил, что надо молиться за диктатора Владимира Путина и оккупантов, которые убивают украинцев. Войну России против Украины Кирилл назвал "битвой, в которую мы не по собственной воле вступили".

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