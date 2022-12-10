Удивленные родственники бросились за советами в соцсети.

"Частичная" мобилизация в России вышла из-под контроля. Теперь повестки присылают школьникам. Одну из таких получил 12-летний россиянин из Красноярского края.

Удивленные родственники мальчика бросились искать советов в социальных сетях. Так, в местном паблике "ЧП Канск" появилось фото повестки для школьника. Родственники не понимают, это ошибка, или военкоматы действительно начали интересоваться детьми.

"Ситуация такая, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16-17... Вопрос: зачем ребенка просят явиться в военкомат и стать на ВО?", - пишут родственники мальчика.

Комментаторы отметили, что повестки для детей - не редкость. Матери "призывника" посоветовали обратиться за помощью в прокуратуру.

Мобилизация в России - главное

В указе президента России Владимира Путина о мобилизации седьмой пункт под грифом "Для служебного пользования". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этом пункте речь идет о количестве призывников. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о призыве 300 тысяч человек.

В свою очередь Путин говорил, что призвали 223 тысяч человек, но за 10 дней до этого Шойгу уже отчитывался, что за две недели мобилизовали более 200 тысяч.

По данным источника Forbes в Кремле, от мобилизации за рубеж выехали от 600 тысяч до 1 миллиона человек. После этого президент РФ созвал Совет безопасности, на котором предложил обсудить миграционную политику.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время, а в российскую армию уже призвали 222 тысячи мужчин. Впрочем, повестки все равно присылают россиянам.

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