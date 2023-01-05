Россияне обнародовали подобные сообщения и ранее. Это часть дезинформационной кампании Путина.

В Белом доме заявляют, что не имеют подтверждения сообщений из Москвы о том, что российские военные уничтожили в Украине систему HIMARS, поставленную Америкой. Об этом сообщает The Hill.

Министерство обороны России во вторник, 3 января, в своем отчете заявило, что в результате ракетных и авиационных ударов на востоке Украины уничтожили "две стартовые рампы для реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства".

Спикер по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби во время разговора с журналистами сказал в среду: "Я видел заявления россиян о том, что они поразили систему HIMARS, и в ответ на это у нас нет подтверждающей информации".

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Кирби добавил, что россияне публиковали подобные отчеты и раньше, предполагая, что это часть дезинформационной кампании Владимира Путина, которая рисует более чем 10-месячное нападение России на Украину как "оборонительную военную операцию".

"Давайте будем абсолютно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это какая-то борьба против Запада, это экзистенциально для его безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это абсолютная чушь", — сказал Кирби.

Заявления Минобороны РФ об уничтожении HIMARS

В Минобороны РФ придумали, что смогли уничтожить пять пусковых американских установок систем залпового огня HIMARS. Так, сначала в российском ведомстве заявили о "уничтожении" одной пусковой установки HIMARS, но позже заявили об еще четырех.

По версии россиян, один HIMARS они уничтожили на базе "мобиков" в Макеевке, еще четыре - якобы в Дружковке.

Напомним, после получения Украиной установок HIMARS Россия уже неоднократно утверждала, что она регулярно уничтожает их. Подтверждения таких заявлений до сих пор нет.

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