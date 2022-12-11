Циничные россиянки пытаются "выжать" как можно больше денег, даже если уже не имеют отношения к мужчинам.

В России женщины нашли способ нажиться на мужчинах, которых забрали на войну против Украины. Россиянки всеми силами пытаются заработать на оккупантах, даже если не являются им женами.

В ГУР МО Украины опубликовали перехват разговора российского военного с его женой. В ходе беседы женщина пыталась узнать, где именно он находится, а также рассказала о жадности россиянок.

Рашисты уже понимают, что они не могут называть названия населенных пунктов, куда их перебросило командование РФ. Оккупанты боятся, что если они скажут, где находятся, по ним сразу же "прилетит".

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Жена оккупанта утверждала, что все это поняла. Она отметила, что "молится" за своего мужа, однако не забыла пойти и оформить деньги, которые в РФ платят семьям оккупантов. Вскрылась история и о других корыстных россиянках.

"50 тысяч оформили из-за тебя. Ну, к Новому году губернатор дал детям несовершеннолетним, мобилизованных, по 50 тысяч. Я пошла оформлять... Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат, а приперлись первые, вторые жены. Все на детей получают эти пособия", - рассказала рашисту женщина.

Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, не так давно Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. Однако это оказалось враньем, ведь в РФ и дальше выдают повестки. Оказалось, что повестку там получил даже 12-летний школьник.

Тем оккупантам, которых уже призвали, выдают молитву о Путине. Его в них называют "верховном главнокомандующем божьего войска".

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