Местные жители обвинили девушек в неуважении.

На Кавказе местные жители Карачаево-Черкесской Республики возмутились поведением группы туристок, которые позировали в горах практически без одежды. Они посчитали, что это оскорбляет их чувства и является проявлением неуважения к местному менталитету.

Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor, публикуя один из отснятых роликов и реакцию пользователей в сети на "голые" съемки.

"Борцы с голыми телами заявили, что владельцы отелей должны проводить беседы с постояльцами и рассказывать им, что можно, а чего нельзя делать на Кавказе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гости курорта выложили в Instagram фото "кто в купальнике, а кто топлесс со спины".

Читайте такжеКадры "голой" фотосессии в Дубае выставили на аукционВ итоге кадры быстро разлетелись в местных пабликах, где девушек жестко раскритиковали. Особенно досталось модели, которая поделилась фото в купальнике и папахе с подписью: "Жаркий Домбай":

"Мужская папаха на голой женщине, не позорьте головной убор", "Трассу спутала", "Бессовестные девушки", "Почему некоторые люди, приезжая в гости, ведут себя отвратительно?", "Кто вам позволил голышом кататься в горах!?", "Это что за бардак?".

Ранее сообщалось, как в прошлом году разгорелся скандал из-за съемок обнаженных моделей на балконе небоскреба в Дубае.

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