Участницам фотосессии теперь грозит крупный штраф и тюремное заключение.

В Дубае возмущение властей вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскребов.

Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля - жильцы соседних зданий сняли женщин на видео и делились им в мессенджерах, так оно стало вирусным. Кроме того, организаторы фотосъемки опубликовали снимки в соцсетях. На этих кадрах видно, что более десяти моделей позируют без одежды, фотосессия проходила в рамках рекламной акции для некого израильского сайта, сообщает DailyMail.

Инцидент вызвал возмущение местных властей и в итоге полиция Дубая арестовала группу людей. В полиции Дубая заявили, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

По данным Telegram-канала "Новости на каждый день", среди задержанных - пять гражданок Украины, три россиянки, гражданка Молдавии и две женщины из Белоруссии.

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Материалы дела уже переданы в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Девушек ожидает довольно суровое наказание: всем участникам фотосессии грозит штраф в 1350 долларов и до полугода арабской тюрьмы. В ОАЭ законодательство построено на системе гражданского права и норм шариата, которые применяются равно как в отношении мусульман, так и немусульман.

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Автор: Олег Давыгора