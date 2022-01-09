Балерина показала снимок на фоне домиков и пляжа.

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила фотографию, на которой запечатлена на Мальдивах в прозрачной накидке. В кадре также оказались ноги Волочковой в тапках с цветками.

Артистка разместила фото с Мальдив на своей странице в Instagram и нарвалась на критику ряда интернет-пользователей из-за тапок и ног.

Волочкова позировала на фоне пляжа и домиков. Балерина была в солнцезащитных очках, а под накидкой были видны верх от купальника и шорты. Артистка была в тапках на высокой подошве и с большими цветками.

Читайте также"Конкурент Волочковой": Собчак полностью обнажилась в бане и показала откровенное фото"Тапки ужасны…", – считает coonsam. "Ноги, как коня-производителя!" – поделилась мнением liudmilaboiko14.

За Волочкову заступилась demidova7459.

"Что все пристали к ее тапкам, непонятно, что человек пытается скрыть профессиональную деформацию пальцев крупными цветами. какая разница, в какой она обуви?" – поставила вопрос пользователь.

Некоторые юзеры похвалили снимок Волочковой с Мальдив.

"Красивое утро, прекрасного дня!" – написала bad_gerl_123. "Красивая, умиротворенная! Счастья Вам!" – пожелала familyfaceart.

Ранее Анастасия Волочкова не раз оказывалась в центре внимания из-за того, что выкладывала в сети достаточно откровенные фото и видео. Главной "фишкой" балерины считается шпагат.

Напомним, в начале октября Волочкова показала ролик, на котором позирует с листьями, а потом подпрыгивает в коротком платье на камеру.

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