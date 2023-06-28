Теперь базы вагнеровцев будут вдвое ближе к Москве, чем раньше.

Все руководство "Группы Вагнера" в настоящее время находится в Беларуси. Их беларуская база даже ближе к Москве, чем прежние полевые лагеря. Об этом заявил в своем Телеграм российский военный преступник Игорь Гиркин.

"Сообщают, что Пригожин прямо сейчас находится в РФ, ведет переговоры. Через 2 часа вылетает обратно в Минск. Практически весь его "совет командиров" – тоже там. Основные силы "Вагнера" будут сосредоточены в лагере на территории Могилёвской области... (поближе к Смоленску и Москве)", – написал он.

Следует отметить, что приблизительное расстояние от беларуского Могилева до Москвы – около 550 км по дорогам. Ранее вагнеровцы базировались в районе оккупированного Луганска, откуда до Москвы более 1000 км по дорогам.

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Исход вагнеровцев в Беларусь – последние новости

Согласно публично озвученной части договоренностей, заключенных между Путиным и Пригожиным, самому "повару" и его наемникам позволено перебазироваться в Беларусь, а в России против них закроют дело о вооруженном мятеже.

После прекращения мятежа Пригожин на время "пропал с радаров", но утром 27 июня его личный самолет приземлился в Минске. Чуть позже Лукашенко подтвердил, что главарь наемников находится в Беларуси. Пентагон считает, что основная часть наемников Вагнера все еще находятся на оккупированной части Украины.

Польский президент Дуда уже выразил обеспокоенность в связи с тем, что вагнеровцы могут создать свою базу в буквально на границах Евросоюза.

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