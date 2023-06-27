Наемники Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер" должны поделиться с беларускими военными своим опытом.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко рассказал от том, как на главу частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина влияли командиры ЧВК.

Он утверждает, что только вернувшиеся с фронта бойцы ЧВК "видели тысячи своих погибших ребят" и были очень обижены, в особенности командиры.

"И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог", - заявил диктатор.

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Лукашенко заявил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прибыл в Беларусь.

"Гарантии безопасности, как путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счет", - сказал он, пишет "Белта".

"Как наш министр обороны Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен", - сказал Лукашенко о ЧВК "Вагнер".

Наемники Евгения Пригожина из ЧВК "Вагнер" должны поделиться с беларускими военными своим опытом, заявил он на встрече с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. <...> Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал Лукашенко.

Он сказал, что "бояться их нечего, мы же ухо востро держим".

Переезд ЧВК "Вагнер" в Беларусь - детати

24 июня Лукашенко принял участие в переговорах с Евгением Пригожиным, в результате которых владелец ЧВК согласился развернуть двигавшиеся на Москву колонны. В тот же вечер Дмитрий Песков заявил заявил, что дело об организации мятежа, заведенное в отношении Пригожина, будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Накануне Владимир Путин пообещал бойцам ЧВК "Вагнер", что они, если захотят, также смогут отправиться в Беларусь. Остальным предложено подписать контракт с Минобороны России или отправиться домой.

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи".

"Бизнес-джет Евгения Пригожина (рег. номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском в 07:40", - сообщала мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".