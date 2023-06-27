Президент Польши считает, что появление наемников Пригожина в Беларуси - негативный сигнал.

Лидер Польши Андрей Дуда заявил, что идет передислокация отрядов ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси и предупредил ЕС об угрозе.

Политик считает, что соответствующие события на Востоке - негативный сигнал для Польши и прилегающих к ней стран Европы. Об этом Дуда высказался в комментарии журналистам перед своим вылетом в Гаагу, пишет Polsat News.

Он указал, что нужно сосредоточиться на укреплении флангов НАТО, а также обеспечении безопасности для Польши и Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония).

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"Мы хотим, чтобы это укрепило безопасность в нашей части Европы. Мы видим, что происходит на Востоке. Идет фактическая передислокация российских войск, группы Вагнера в Беларусь вместе с ее главой Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим донести до наших союзников", - сказал Дуда.

Отметим, что лидер Польши сегодня вылетел в Гаагу, чтобы принять участие в консультациях, приуроченных к саммиту НАТО в Вильнюсе (мероприятие запланировано на 11-12 июля).

В общении с журналистами Дуда отметил, что в качестве лидера Польши будет настаивать на реализации договоренностей Мадридского саммита по части плана реагирования на возможные угрозы со стороны НАТО.

"Планы обороны должны быть более эффективными - более быстрая реакция, более быстрая передислокация батальонных групп, дислоцированных в нашей части Европы. Это те цели, которых мы хотим достичь", - акцентировал президент Польши.

Передислокация ЧВК "Вагнер" в Беларусь - что известно

Отметим, по итогам неудавшегося мятежа в России, "вагнеровцы" вместе со своим основателем Евгением Пригожиным получили гарантии безопасности со стороны Путина о том, что смогут получить убежище на территории Беларуси. В связи с этим в Украине вновь актуальна повестка, не решится ли самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко вторгнуться в Украину.

Сегодня спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко уточнил в комментарии "Украинской правде", что по состоянию на 27 июня Украина не фиксирует присутствия "вагнеровцев" на территории РБ. Как известно, 26 июня появилась информация о том, что в Беларуси хотят построить военные лагеря минимум для восьми тысяч наемников.

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