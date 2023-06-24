Сообщается, что ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря.

Уголовное дело о вооруженном мятеже против главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, достигнута договоренность.

Как заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, согласно этой договоренности, ЧВК "Вагнер" уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь.

"Путин и Лукашенко условились, что будут оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с "Вагнером". Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия Лукашенко. Власти не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги", - добавил Песков.

"Гарантия того, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, — это слово президента России", - отметил он.

Песков также признался, что ему неизвестно, кем будет работать Пригожин после его ухода в Беларусь.

Также Песков заявил, что кадровые перестановки в Министерстве обороны РФ во время переговоров с Пригожиным не обсуждались.

Кроме того, он дал понять, что нового обращения Путина в ближайшее время не будет, и заявил, что так называемая "СВО" в Украине продолжается: "Наши бойцы на передней линии проявляют героизм. Они весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление. И операция будет продолжаться".

Поход ЧВК "Вагнер" на Москву - Пригожин сворачивает войска

Как писал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время переговоров с Александром Лукашенко пообещал остановить продвижение колонн "вагнеровцев" в сторону Москвы.

Позже стало известно, что отряды ЧВК "Вагнер" готовятся к отходу из центра Ростова. Туда они зашли утром 24 июня.