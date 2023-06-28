Других деталей спикер Минобороны США не сообщил.

Войска частной военной компании "Вагнер" все еще находятся на территории Украины.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки генерал Патрик Райдер, пишет CNN. "Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки", - добавил он.

Также Райдер добавил, что Штаты не вносили никаких изменений в свою группировку Вооруженных сил после мятежа в России. "Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок", - добавил спикер Пентагона.

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Мятеж в России: последствия для "Вагнера"

Как известно, после того как главарь наемников Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" ему пообещали, что закроют против него уголовное дело. В Кремле тогда заявили, что он "уйдет в Беларусь".

На российском телевидении сказали, что в такой ситуации "юридические нормы идут лесом". Однако, по данным российских СМИ, уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу так и не закрыли.

Позавчера Путин выпустил новое обращение к россиянам. Диктатор заявил, что "вагнеровцы" тоже патриоты России, поэтому им предоставляют выбор - подписать контракты с Минобороны РФ или уйти в Беларусь.

Тем временем российские журналисты заявили, что на территории РБ якобы начали строить военный лагерь для "вагнеровцев". При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опровергла эту информацию.

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