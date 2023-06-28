Войска частной военной компании "Вагнер" все еще находятся на территории Украины.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Соединенных Штатов Америки генерал Патрик Райдер, пишет CNN. "Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки", - добавил он.
Также Райдер добавил, что Штаты не вносили никаких изменений в свою группировку Вооруженных сил после мятежа в России. "Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, потребовало бы от нас каких-либо принудительных корректировок", - добавил спикер Пентагона.
Мятеж в России: последствия для "Вагнера"
Как известно, после того как главарь наемников Евгений Пригожин свернул свой "поход на Москву" ему пообещали, что закроют против него уголовное дело. В Кремле тогда заявили, что он "уйдет в Беларусь".
На российском телевидении сказали, что в такой ситуации "юридические нормы идут лесом". Однако, по данным российских СМИ, уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу так и не закрыли.
Позавчера Путин выпустил новое обращение к россиянам. Диктатор заявил, что "вагнеровцы" тоже патриоты России, поэтому им предоставляют выбор - подписать контракты с Минобороны РФ или уйти в Беларусь.
Тем временем российские журналисты заявили, что на территории РБ якобы начали строить военный лагерь для "вагнеровцев". При этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" опровергла эту информацию.