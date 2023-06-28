Президент подчеркнул, что в Беларуси будет находиться небольшой контингент боевиков ЧВК "Вагнер", поэтому пока он не может сказать, могут ли они нести угрозу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает ежедневные отчеты о ситуации на украинско-белорусской границе. В контексте перемещения в Беларусь "вагнеровцев" он заверил, что ситуация пока контролируемая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Вагнеровцы" есть на временно оккупированной территории, они есть и были на Луганщине", - отметил он.

В то же время, Зеленский напомнил, что украинские военные уничтожили более 20 тыс. "вагнеровцев" в Украине.

"Поэтому то количество, которое пришло, скажем так, в положительном смысле на Москву, невозможно сравнивать с тем их количеством, которое было у нас. Поэтому я не могу сказать, насколько они будут кому - то угрожать на территории Беларуси, но контингент тот будет не очень большой", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что украинские военные и разведка отчитываются ему о ситуации на северной границе Украины.

"Они считают, что ситуация на севере нашего государства из-за присутствия "вагнеровцев" в Беларуси неизменная и контролируемая... у нас такого, как у них происходило - на территории России, не получится. Все же у нас мощная и современная армия не на словах", - сказал Зеленский.

В то же время, по мнению президента Польши Анджея Дуды. "вагнеровцы" все же могут представлять опасность. "Конечно, группа опытных в боях, хорошо обученных солдат, а таковыми бесспорно являются бойцы группы "Вагнер"..., всегда потенциально чревата опасностью. Никто из нас сегодня не знает, какие будут у них задачи в Беларуси", - сказал Дуда.

Польский лидер также отметил, что Польша уже укрепила и продолжает укреплять свою границу с Беларусью.

Он также подчеркнул, что НАТО должно принять конкретные решения из-за перемещения российского ядерного оружия и "вагнеровцев" в Беларусь.

Вооруженный мятеж "вагнеровцев"

В ночь на 24 июня "вагнеровцы" двинулись "маршем справедливости" с намерением дойти до Москвы. Их главарь Евгений Пригожина объяснил это якобы "ракетным ударом" российской армии тыловому лагерю "вагнеровцев".

В течение дня "вагнеровцам" удалось уйти несколько областей. Они остановились в 200 км от Москвы и получили приказ от Пригожина остановить наступление, развернуть колонны и отступить. Такие решение Пригожин принял после переговоров с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Впоследствии стало известно, что дело по "восстанию" вагнеровцев закрыли, а самого Пригожина отправили в Беларусь. "Вагнеровцам" предложили либо присоединиться к российской армии, либо отправиться в Беларусь, либо остаться дома.

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