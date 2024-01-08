По его словам, антимонопольные органы псевдореспублики якобы изучили все процессы связанные с ростом цен.

Так называемый гауляйтер "Донецкой народной республики" Денис Пушилин неожиданно нашел причину аномальных цен на яйца в его псевдореспублике.

Как заявил Пушилин в интервью российским пропагандистам, причины роста цен на яйца в "ДНР" якобы выясняла антимонопольная служба. Был обнаружен "картельный заговор".

"У нас выявлены признаки более высокой цены. Поэтому был виден картельный заговор, поскольку подорожание произошло мгновенно", - заявил Пушилин.

Приговор Пушилину

Как сообщал УНИАН, ранее главарь незаконно созданной на территории Донетчины псевдо-"республики" Денис Пушилин получил приговор в Украине - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР". На собрании нелегитимный "депутатский корпус" принял так называемый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ".

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