Пушилин неоднократно подчеркивал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ.

Главарь незаконно созданной на территории Донецкой области псевдо-"республики" Денис Пушилин получил приговор в Украине - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность, сообщил Офис генерального прокурора.

Отмечается, прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "ДНР". На собрании нелегитимный "депутатский корпус" принял так называемый закон "О референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ".

"В дальнейшем главарь "ДНР" неоднократно подчеркивал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ. Тем самым призвал к захвату РФ территории Украины. В конце концов, на основании подписанного "главой" ничтожного акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных РФ проведено незаконное "народное волеизъявление", - говорится в сообщении.

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В Офисе генпрокурора напомнили, что 30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

Другой громкий приговор коллаборанту

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Малиновский районный суд Одессы признал виновным и заочно назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы гауляйтеру Херсонской области Владимиру Сальдо.

Сальдо, который был главой оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области", а ныне - исполняющий обязанности "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией) виновен в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (Государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

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