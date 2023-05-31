Главарь Чечни снова рассыпался угрозами в адрес Европы и заявил, что "сатанисты понесут заслуженное наказание".

Главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил о передислокации своих боевиков в Донецкую область. Чеченские подразделения якобы начали наступление.

"Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил. Зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики. Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов. Впрочем, вот уже несколько дней идет первый этап - командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные", - написал в своем Telegram Кадыров.

По его словам, сейчас якобы проходит "подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба ВС РФ". Не забыл Кадыров новую порцию бреда, заявив, что "сатанисты понесут заслуженное наказание".

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Кроме того, он пригрозил европейским странам, что им придется отвечать "за каждый патрон, за каждую сожженную букву священного Корана, за каждое нечестивое слово в адрес Ислама".

"Весь мусульманский мир сегодня уже видит истинное нутро Запада, его неприкрытую и неоправданную ненависть к России, Исламу, традиционным семейным и человеческим ценностям. Звучат призывы к перевороту в международных отношениях между Западом и Востоком", - закончил свой опус главарь Чечни.

"Кадыровцы" на войне против Украины - что известно

Боевики главаря Чечни Рамзана Кадырова, которые держат в страхе россиян, в Украине оказалась лишь тик-ток войсками. Они оказались слабо подготовленными, а их "победы" были завоеваны в борьбе с кустами и светофорами, которые они сами же постили в соцсетях.

Кроме того, силы обороны Украины ликвидируют "кадыровцев", как и остальные оккупацинные войска. 10 мая стало известно, что в одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района группа "кадыровцев" решила устроить праздничный пир с шашлыком. Гуляние прервалось из-за масштабного удара ВСУ, в результате чего поджарились 23 боевика.

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