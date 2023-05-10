В одном из поселков временно оккупированного Мелитопольского района группа "кадыровцев" решила устроить праздничный пир с шашлыком. Гуляние прервалось из-за масштабного удара ВСУ.
Речь идет об атаке, которая "накрыла" кафе "Тигран" (поселок Плодородный). Там, по данным телеграм-канала "OSINT Бджоли", наша армия поджарила 23 "кадыровца".
"Точное количество угля уточняется, но сейчас известно о 23 тушках. Инцидент произошел в одном из кафе в Мелитопольском районе", - говорится в сообщении.
Потери РФ в Украине приближаются к отметке в 200 тысяч
Напомним, что сегодня Генштаб ВСУ сообщил о новой психологической отметке, к которой "приближаются" потери РФ в войне с Украиной.
В частности, примерно к середине мая можно ожидать, что потери врага достигнут отметки в 200 тысяч ликвидированных солдат, ведь в среднем в день ВСУ "сносят" примерно 500 оккупантов.
По состоянию на утро 10 мая армия РФ уже потеряла личного состава на уровне 196 310 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 690 солдат.