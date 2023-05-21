Следственный комитет РФ решил сделать неуместный "подарок" правителю Чечни.

В Волгограде задержали молодого человека за сожжение Корана. Российские силовики решили отдать его в распоряжение кадыровцев. Об этом прямо сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 19 мая юноша сжег Коран в районе Соборной мечети Волгограда, сняв этот процесс на видео. Затем видео появилось в интернете.

Достаточно быстро молодого человека задержали, и в ходе допроса он сознался, что устроил сожжение Корана "по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей", а после передал записанное видео "сотруднику СБУ". Также молодой человек на допросе сознался, что снимал на видео военные объекты российской армии.

Видео дня

Против юноши открыли уголовное дело за "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Хотя данные события происходили в Волгограде, где проживает и сам фигурант, российский Следственный комитет решил передать это уголовное дело в Чечню.

"Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности, многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими", – говорится в сообщении.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в комментарии ТАСС заявил, что считает правильным направить юношу после приговора в исправительную колонию одного из мусульманских регионов РФ.

"Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране", — заявил Чуйченко.

Провокации с сожжением Корана

Демонстративные сожжения Корана – излюбленная провокация российских спецслужб. Так, в январе гражданин Швеции сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. После этого Эрдоган наотрез отказался давать добро на вступление Швеции в НАТО, что выгодно в первую очередь России.

Позднее стало известно, что всю провокацию изначально устроили российские спецслужбы, которые добивались ровно того результата, который получили.

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