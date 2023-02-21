В прошлом году выступление главы страны-агрессора отменили якобы из-за его "напряженного графика".

Во вторник, 21 февраля 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию. Ожидается, что глава страны-агрессора будет говорить о войне в Украине.

Отметим, что выступление Путина перед парламентом РФ состоится накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля. Не исключается, что в мероприятии "засветятся" российские оккупанты, принимающие участие в так называемой "СВО" (так в Кремле называют войну).

Путин выступает перед Федеральным собранием 21 февраля 2023 года - онлайн

О чем будет говорить Путин в послании к парламенту РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин озвучит во время своего обращения оценку происходящего на войне в Украине, оценку ситуации на политической арене, а также озвучит видение будущего РФ.

Как говорил российский правозащитник Марк Фейгин, вероятнее всего, глава РФ будет утверждать, что его победа заключается в "сохранении" своей страны.

Не исключается, что накануне годовщины вторжения российский диктатор будет говорить о социальной защите солдат и их семей.

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