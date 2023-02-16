Главарь Чечни добавил, что российские оккупанты гибнут якобы "защищая свое государство".

Главарь Чечни Рамзан Кадыров обратился к главам российских регионов РФ, чтобы те не распространяли информацию о гибели российских оккупантов на войне против Украины. Он отметил, что "парни сами выбирают этот героический путь".

"Во время выполнения боевых задач неизбежны потери. Спецоперация в Украине не исключение. Давя сатанинскую дрянь, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: зачем? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях", – написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что российские оккупанты "сами выбирают этот путь" и делают это "осознанно". И гибнут они, якобы "защищая свое государство".

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"Командование делает все, чтобы максимально сохранить жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком регионе погибло столько, а в другом – столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так берегите о нем чистую память. Память о герое!" - отметил главарь Чечни.

Он также призвал власти на местах "заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов и не комментировать потери".

Война в Украине: заявления Кадырова

В середине февраля опальный лидер Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз разразился угрозами "взять Киев" и " убить Зеленского". Но есть условие - нужен приказ президента РФ Путина.

Ранее Кадыров заявил, что РФ захватит Киев и дойдет до границ Польши. А поставки танков западного образца Украине якобы ничего не значат.

Несколькими днями ранее в главарь Чечни спрогнозировал завершение войны в Украине. Он считает, что вопрос решится уже до конца текущего года, а "Запад станет на колени".

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