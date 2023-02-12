Главарь чеченских боевиков выразил уверенность в будущей оккупации Одессы, Харькова и украинской столицы.

Рамзан Кадыров во время нового выступления сделал несколько громких заявлений. Он пообещал, что РФ захватит Киев и дойдет до границ Польши. А поставки танков западного образца Украине якобы ничего не значат.

Видео с заявлением Кадырова опубликовало пропагандистское издание "Грозный Информ". Так называемый лидер Чечни сказал: "Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев. Мы потихоньку идем благодаря всем структурам, подразделениям, нациям, вероисповеданиям, которые сегодня объединились вокруг призыва нашего президента. Мы сегодня показываем такие показатели, которые даже не снились Западу, и НАТОвским государствам, и Евросоюзу. Пробьемся и дойдем до Польши, которая кричит вовсю, когда у них нет никаких возможностей".

Затем Кадыров высказался о поставках танков западного образца для ВСУ. Он отметил, что у партнеров Украины есть танки, БТР и самолеты, но использовать эту технику на фронте якобы "нет возможности". Причиной Кадыров указал работу российской ПВО.

Видео дня

"И еще раз хочу сказать, что танки, которые они выделяют — да, я людей успокою, — это вообще ничего не значит. У них и танки есть, и БТРы есть, и самолеты есть. Но использовать на территории "СВО" нет возможности, потому что наше ПВО работает оперативно", — добавил Кадыров.

Последние заявления Кадырова

Ранее на этой неделе лидер чеченских боевик сказал, что "Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией".

В то же время Кадыров упомянул о "демилитаризации" и "денацификации" Польши после окончания войны в Украине. У него лично есть такое намерение, ведь "борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши".

При этом журналисты выяснили, что Кадыров проводит много времени за границей, в частности, на Мальдивах и в Дубае. А основные руководящие должности в Чечне он отдал родственникам.

Вас также могут заинтересовать новости: