Мария Захарова крайне возмутилась из-за слов понтифика.

В России крайне возмущены словами Папы Римского Франциска в войне в Украине. Понтифик назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими российскими военными.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова увидела в словах священнослужителя "извращение, даже не знаю какого уровня".

"Вспомните, в девяностые годы - в начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины", - цитирует Захарову издание РБК.

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Что сказал Папа Римский

Понтифик в интервью американском журналу American Magazine заявил, что народ Украины является мученическим.

"Если речь идет о мученическом народе, то у вас есть кто-то, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что я имею много информации о жестокости войск, которые приходят. Вообще, самые жестокие, пожалуй, те, кто из России, но не из русской традиции, как-то чеченцы, буряты и так далее", - отметил Франциск.

При этом он указал, что в Украину вторглась Российская Федерация.

"Иногда я стараюсь не говорить конкретно, чтобы избежать оскорблений и скорее осуждать в целом, хотя хорошо известно, кого именно я осуждаю. Не обязательно называть имя и фамилию", - подытожил Папа Римский.

Позиция Папы Римского Франциска по войне в Украине - что известно

Летом Папа Римский заявил, что войну в Украине могли как-то "спровоцировать, или не предотвратить". При это он считает "морально приемлемым" поставки оружия для защиты украинского государства.

Позже он признался, что помогал с крупнейшим обменом военнопленными между Украиной и Российской Федерацией.

Кроме того, Франциск заявил, что Ватикан готов выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приветствует предложение Ватикана предоставить платформу для переговоров с Украиной, однако отметил ее ненужность.

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