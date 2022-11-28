В Кремле обвинили Киев в том, что его позиция делает переговоры невозможными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приветствует предложение Ватикана предоставить платформу для переговоров с Украиной, однако отметил ее ненужность.

В частности, в Кремле обвинили Киев в том, что его позиция делает переговоры невозможными, сообщает Reuters.

"Конечно, мы приветствуем такую политическую волю, но учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребованными", - сказал Песков.

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Как известно, Папа Римский Франциск 10 дней назад повторил предложение стать посредником и положить конец российской войне в Украине.

Заявления Папы Римского относительно войны

Как сообщал УНИАН, летом Папа Римский заявил, что войну в Украине могли как-то спровоцировать, или не предотвратить".

В то же время он назвал "морально приемлемым" поставки оружия Украине для защиты.

В начале осени Папа Римский Франциск признался, что способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленными между Украиной и РФ.

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