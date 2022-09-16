Папу Римского спросили, должна ли Украина вести переговоры со страной, которая напала на нее, и существует ли "красная линия", после которой она может отказаться от переговоров.

Папа Римский Франциск заявил, что государствам "морально приемлемо" поставлять оружие Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Reuters.

"Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым... Самооборона – это не только закон, но и проявление любви к Родине. Кто не защищает себя, кто что-то не защищает, тот не любит. Кто-то защищает, любит", – сказал он.

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Папу Римского спросили, должна ли Украина вести переговоры со страной, которая напала на нее, и существует ли "красная линия", после которой она может отказаться от переговоров.

"Это трудно, но от этого не стоит отбрасывать. Я бы не исключал диалога с любой силой, которая воюет, даже если с агрессором... Иногда приходится вести такой диалог. Он пахнет (Франциск использовал итальянское слово "puzza" (запах или вонь), что в разговорном языке соответствует английскому "зажать нос"), но это нужно делать", – сказал он.

Накануне Франциск предупредил религиозных лидеров различных вероисповеданий, что религию нельзя использовать для оправдания "зла" войны, вероятно, имея в виду Русскую православную церковь, которая поддержала президента РФ Владимира Путина во время неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в Ватикане назвали примерную дату визита Папы Римского в Украину.

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