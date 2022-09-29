Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины несмотря на критику его некоторых заявлений по этому поводу.

Папа Римский Франциск способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленными между РФ и Украиной.

Как сообщает La Civiltà Cattolica, об этом Франциск рассказал во время встречи с иезуитами в Казахстане еще 15 сентября, но подробности разговора стали известны только теперь.

"Ко мне приезжали некоторые украинские посланцы... Также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными, опять же с религиозным советником президента Зеленского. На этот раз мне принесли список из более 300 заключенных. Они просили меня сделать что-то, чтобы провести обмен. Я сразу же позвонил российскому послу, чтобы узнать, можно ли что-то сделать, можно ли ускорить обмен пленными", – рассказал Франциск.

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Он также повторил, что не раз осуждал войну России против Украины несмотря на критику его некоторых заявлений по этому поводу.

"Я назвал вторжение в Украину неприемлемой, отвратительной, бессмысленной, варварской, кощунственной агрессией... Читайте все заявления!"- сказал Папа Римский.

"Идет война, и я считаю, что ошибочно думать, что это ковбойский фильм, где есть хорошие и плохие. И тоже ошибочно считать, что это война между Россией и Украиной, и все. Нет: это мировая война", - высказал мнение понтифик.

По его словам, жертвой этого конфликта является Украина. При этом Папа Римский отметил, что нельзя упрощать причины конфликта, а причины он видит в империализме.

Крупнейший обмен пленными между Украиной и РФ

21 сентября из российского плена вернулись 215 защитников Украины. 200 из них обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

Украина отдала 55 российских пленных.

Обмен пленными происходил в четырех странах.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, которые защищали Украину. Удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были уволены пятеро командиров командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Оленевке.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, Украина работает над обменом "всех на всех". Этим вопросом официальный Киев занимается вместе с ООН и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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