Российские власти не заявляли об этом.

Россияне заявляют, что вечером сбили в небе над Курской областью беспилотный летательный аппарат.

В Telgram-канале Министерства обороны России сообщается, что около 20:30 беспилотник самолетного типа попытался атаковать объекты на территории Российской Федерации. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.

Отметим, что вечером российский провоенный паблик "Fighterbomber" выразил соболезнования в связи с произошедшим на аэродроме "Халино" в Курской области. Официальные власти никак это не комментируют.

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"Что-то надо написать про Халино. Трудно тут что-то писать. Мои соболезнования, братья... Будем жить", - написал автор канала.

Местный Telegram-канал "Типичный Курск", ссылаясь на провоенные паблики, пишет, что авиабаза могла попасть под удар дронов, есть погибшие среди военных.

Взрывы в Курской области 24 сентября

Напомним, сегодня утром губернатор области Роман Старовойт заявил, что в Курсе беспилотный летательный аппарат атаковал админздание, громкий взрыв слышали местные жители.

По данным источников УНИАН в разведке, "прилет" был в здание Федеральной службы безопасности РФ, а позже дрон попал в нефтеперерабатывающий завод.

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