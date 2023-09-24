К месту прилета едут пожарные автомобили и другая спецтехника.

Утром 24 сентября в Курске (РФ) прогремел мощный взрыв. Сегодня там празднуют день города.

Как сообщают местные паблики, взрыв прогремел в районе центрального рынка. Туда сейчас едут пожарные автомобили. В небе над рынком виден столб дыма.

Как пишет канал "Курская Народная Республика", местные перед взрывом видели над городом "самолетик" в разных районах города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали громкие звуки взрывов.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе города.

"Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место", - пишет Старовойт.

Атаки на Россию

В ночь на 27 августа аэродром в российском Курске был атакован. В ночь на 4 сентября в Курской области снова прозвучала серия громких взрывов.

В ночь на 30 августа взрывы прогремели в районе Псковского аэродрома. Также "гремело" в Московской и Брянской областях.

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