Попадание в здание ФСБ произошло на день города Курск.

В российском городе Курск сегодня зафиксирована бавовна, потому что здание ФСБ пострадало от прямого попадания.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"В городе Курск сегодня вместе с днем города происходит еще одно замечательное событие, а именно бавовна в здании так называемой ФСБ. Это факт. Можем подтвердить", - сообщили в разведке.

Также в ГУР уточнили, что речь идет о "прямом попадании".

Атака на Курск

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что "украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе". Российский чиновник утверждал, что якобы "незначительно пострадала крыша".

Как пишут местные паблики, местные перед взрывом видели над городом "самолетик" в разных районах города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали громкие звуки взрывов.

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