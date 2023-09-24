Местные паблики пишут, что город атакует якобы рой беспилотников.

24 сентября выдался для Курска действительно "взрывным" днем. Сначала россиян с днем города поздравил украинский беспилотник, который прямо попал в здание ФСБ, а теперь город снова вздрогнулся от взрывов.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, несколько минут назад в Курске прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников и столбе дыма.

Местные паблики пишут, что прямо сейчас происходит налет БПЛА. Российская ПВО якобы сбила один дрон. Впрочем, несколько "птичек" еще в небе.

"Слышны взрывы, в местах сбития поднимается дым", - пишет паблик "Типичный Курск", убеждая, что первая атака дронов якобы нанесла "незначительных повреждений крыше админздания", которое оказалось логовом ФСБ.

"Взрывной" день Курска

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram сообщил, что "украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе". Российский чиновник утверждал, что якобы "незначительно пострадала крыша".

Как пишут местные паблики, местные перед взрывом видели над городом "самолетик" в разных районах города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали громкие звуки взрывов.

Источники УНИАН сообщили, что в российском городе Курск сегодня зафиксирована бавовна, потому что здание ФСБ пострадало от прямого попадания.

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