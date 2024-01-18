Террориста подозревают в призывах к экстремистской деятельности.

Бывшего главаря "ДНР", военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина оставили под стражей еще на полгода. Сторона обвинения определилась с позицией относительно срока заключения для боевика.

Как сообщает пропагандистский ТАСС, Московский городской суд продлил на шесть месяцев арест Гиркина.

Зато адвокат террориста Александр Молохов заявил, что прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лишения свободы Гиркину, обвиненному в призывах к экстремистской деятельности.

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Арест Гиркина

21 июля 2023 г. Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, пять лет лишения свободы.

Недавно Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.

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