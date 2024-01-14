Друг российского террориста и военного преступника Игоря Гиркина-Стрелкова, Евгений Скрипник признался, что тот занимался подготовкой войны в Украине еще до 2014 года, когда работал в ФСБ.
На это обратил внимание журналист Денис Казанский. Он сказал, что проект "Новороссия", который предполагал захват Россией части территории Украины, был разработан российскими спецслужбами еще до Евромайдана. И Гиркин, будучи офицером ФСБ, создавал в Украине агентурную сеть для реализации этого проекта еще до свержения тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.
Также Скрипник подтвердил, что именно Стрелков-Гиркин сыграл решающую роль в разжигании войны на востоке Украины. И если бы не его вмешательство, боевые действия там бы не начались.
"Это признание полностью опровергает слова Путина о том, что поводом для нападения на Украину стал "государственный переворот" на майдане в Киеве. На самом деле Путин принял решения развязать войну еще до этих событий", - отметил журналист.
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21 июля 2023 года Игорь Гиркин-Стрелков попал в российское СИЗО. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете. Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, пять лет лишения свободы.
Недавно Гиркин-Стрелков заявил, что боится, что его ждет судьба главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Преступник рассказал, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше опасается, что его убьют.