Преступник заявил, что ожидает обвинительного приговора, но еще больше побоется, что его убьют.

Военный преступник, топ-боевик так называемой "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что ждет обвинительного приговора, но боится, что его уберут как главаря "Вагнера" Евгения Пригожина.

Как заявил Гиркин в интервью российским журналистам, он ожидает, что загремит за решетку "на неопределенный срок".

"Вообще, я рассматриваю это событие как интересный прецедент: после вынесения обвинения у меня не остается места на Земле, где бы меня признавали законопослушным гражданином. На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", - заявил Гиркин.

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Он считает, что дело против него возбудили на фоне "растущей внешней и внутренней нестабильности России, ощущения властью непрочности своего положения".

"Мой арест произошел через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так же, как и Повара", - сказал Гиркин.

Напомним, что сегодня российский суд оставил Гиркина под стражей еще на полгода.

Гиркин под арестом

21 июля 2023 года Мещанский суд Москвы отправил Игоря Гиркина в СИЗО на два месяца. Через месяц боевик Гиркин начал жаловаться на проблемы со здоровьем.

12 сентября российский суд продлил арест бывшего Гиркина и оставил его в СИЗО на следующие три месяца.

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