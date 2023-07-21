Максимальное наказание, которое грозит военному преступнику, – пять лет лишения свободы.

Задержанный в московской квартире террорист и военный преступник Игорь Гиркин не избежал ареста – Мещанский суд Москвы взял его под стражу на два месяца.

Как пишет "Медиазона", следствие требовало арестовать его, ссылаясь на то, что у он – известная личность со связями в правоохранительных органах, которая обладает навыками конспирации и может легко скрыться.

Во время судебного заседания Гиркин попросил назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест, а не заключение под стражу, как потребовало следствие, ссылаясь на состояние здоровья – у него якобы была диагностирована стенокардия второй степени, но справок он получить не успел.

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Суд согласился с аргументами обвинения и поместил террориста под стражу до 18 сентября 2023 года. Адвокат Гиркина уже анонсировал, что будет обжаловать решение суда.

В чем обвиняют Гиркина - детали дела

Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Следователь, выступивший на суде, уточнил, что дело против него было открыто 18 июля.

По словам адвоката Александра Молохова, внимание следствия привлекли два поста Гиркина в Telegram, опубликованные 25 мая прошлого года. Один из них был посвящен "безответственности и вредительству со стороны их командования и властей "ДНР", которые выражались, в частности, в задержке выплат "воинам" 105-го и 107 полков так называемые "вооруженных сил "ДНР" на три месяца. В конце поста Гиркин пишет: "Граждане, да ведь за такое расстреливать мало… и вовсе не возмущенных мобилизованных бойцов!".

Максимальное наказание по части статьи, вменяемой Стрелкову, – пять лет лишения свободы.

Задержание Гиркина - как это было

После полудня в пятницу, 21 июля, супруга бывшего "министра обороны "ДНР", террориста и военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская заявила, что около 11:30 в московскую квартиру, где они проживали, приехали представители следственного комитета. Гиркин в это время находился дома один. Террориста задержали и вывезли в неизвестном направлении, в квартире прошли обыски.

Впоследствии стало известно, что к задержанию Гиркина, который месяцами безнаказанно критиковал российскую власть за недостаточные успехи в войне против Украины, могли быть причастны сотрудник ЧВК "Вагнера" и москвичка – оба обращались в правоохранительные органы в связи с его постами в Интернете.

Соратники военного преступника в отдельном заявлении потребовали освободить Гиркина и назвать заказчиков его задержания.

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