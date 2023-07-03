Российский террорист заявил, что Путин живет на "планете розовых пони", если считает, что Украина захочет с ним говорить.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в Кремле назревают переговоры о "заключении мирного договора" с Украиной и обвинил Путина в том, что он живет на планете "розовых пони".

Гиркин указал, по слухам, власти РФ находится на предварительном этапе подготовки к разговору с Киевом.

"На Планете Розовых Пони очередной натужный приступ казенного оптимизма. Там опять решили, что скоро (когда укро-наступление будет окончательно отбито) "уважаемые украинские партнеры" приползут на коленочках и попросят компромиссный мир" - написал Гиркин в Telegram.

Бывший боевик "ДНР" высмеял Кремль за соответствующие "потуги" и отметил, что на "компромиссный мир" Киев пойдет лишь в случае разгрома ВСУ и сдачи таких городов, как Одесса и Днепр, не раньше.

На данном этапе, с "профессиональной" точки зрения, такая идея вызывает пару вопросов - сколько "посулили бабла" и кто "автор" инициативы, подчеркнул Гиркин.

Гиркин напророчил новый бунт для России

Напомним, на прошлой неделе террорист Гиркин сделал "грустный" для России прогноз, согласно которому мятеж главаря ЧВК "Вагнер", возможно, не последний бунт в РФ.

Террорист уверен, поскольку Евгений Пригожина и его "вагнеровцев" не наказали как следует, они или другие бунтовщики предпримут новую попытку свергнуть Путина, так как власть РФ наглядно продемонстрировала свою "убогость".

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