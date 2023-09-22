Он встретился с главой МЧС России.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о тяжелой болезни опубликовал новое видео. В его Telegram-канале говорится, что он находится в Москве.

"В рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий Александром Куренковым", - говорится в сообщении.

Опубликованное видео состоит из отдельных фрагментов, а звуковая дорожка с их голосами наложена отдельно. Куренков рассказывает Кадырову о темпах разминирования территорий Чеченской Республики.

Состояние Кадырова: что известно

Напомним, ряд СМИ сообщали, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. Недавно начали ходить слухи, что он впал в кому, либо уже может быть мертв.

Российский бизнесмен Леонид Невзлин говорил, что Кадырова могли ввести в искусственную кому из-за процесса отторжения пересаженной почки. В Кремле отказывались комментировать состояние его здоровья.

Позже Кадыров опубликовал видео из московской больницы. Он заявил, что находится там из-за болезни "дяди Магомеда". "Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха?" - прокомментировал он новости о своей болезни.

Вас также могут заинтересовать новости: