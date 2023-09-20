Лидер Чечни лежит в отдельном блоке, возле него дежурит охрана и там же его навещают приближенные.

В РФ главу Чечни Рамзана Кадырова, возможно, ввели в искусственную кому из-за процесса отторжения пересаженной почки, который начался несколько дней назад.

Об этом написал в соцсети бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин. Он выразил мнение, что пересадку ему могли сделать в ОАЭ тамошние врачи, которые уже давно его лечат.

"Его ввели в искусственную кому. Далее не могу гарантировать - врачи в ЦКБ констатировали умирание мозга и вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним", – написал Невзлин.

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Он добавил, что лидер Чечни лежит в отдельном блоке, возле него дежурит охрана и там же его навещают приближенные.

"Я не могу исключить как и игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть Кадырова", – поделился мнением Невзлин.

Ситуация вокруг Кадырова

Несколько дней назад в СМИ начала разгоняться тема о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице. Некоторые даже писали, что он уже умер. Однако вчера представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сообщил, что ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии и его возможная смерть станет проблемой для Москвы.

А директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун перечислил основные причины, почему Кремль до последнего будет скрывать информацию об истинном состоянии Кадырова.

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