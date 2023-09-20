Кадыров засветился на видео, где он якобы в Москве посещает в больнице своего дядю Магомеда Абдулхамидовича.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей тяжелой болезни и коме.

Он рассказал, что его семья в эти дни "очень сильно переживала" за здоровье дяди Магомеда, но сегодня он "уже идет на поправку".

Кадыров подтвердил, что посещал больницу в Москве. Однако, по словам Кадырова, визит в больницу якобы был связан с болезнью родственника.

Заодно Рамзан Кадыров решил прокомментировать слухи вокруг состояния своего здоровья.

"Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", - написал Кадыров.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов снова прокомментировал информацию о вероятной смерти гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова, которого в течение недели "хоронят" чеченские, российские и украинские СМИ. По словам Юсова, Кадыров все еще жив.

"К сожалению, дон. Пока жив, дон. Нет подтверждения о смерти", – сказал он.

Информация о болезни Кадырова - детали

В последние дни в медиа распространяется информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в больнице. Некоторые СМИ распространяли информацию о его смерти, однако в украинской разведке такие сообщения опровергли.

Как сообщал бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин, в РФ главу Чечни Рамзана Кадырова, возможно, ввели в искусственную кому из-за процесса отторжения пересаженной почки, который начался несколько дней назад. Он выразил мнение, что пересадку ему могли сделать в ОАЭ тамошние врачи, которые уже давно его лечат.

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