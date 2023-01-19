Россиянин признал, что он находился рядом со здоровыми пациентами.

Очередной "вагнеровец" попал в плен. Оказалось, рашист ВИЧ-инфицирован. Однако интересно не только это. Пленный раскрыл много интересных фактов.

"Вагнеровец" на камеру рассказал о так называемом лечении оккупантов, видео с его историей опубликовали в Telegram-канале "Ищи своих". Он назвал свое имя и детально описал ситуацию.

Так, рашист, которого зовут Сизов Евгений Вячеславович, попал на войну осенью 2022 года. Его бросили на фронт, хотя он ВИЧ-инфицирован. Однако "Вагнер" мобилизует всех и не смотрит на диагнозы.

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"Являюсь наемником ЧВК "Вагнер" с 13 сентября 2022 года. С октября 2021 года являюсь ВИЧ-инфицированным, в начале ноября 2022 года был ранен, пулевое ранение. Лежал в больнице, то есть мы все вместе лечились, и здоровые, и нездоровые. То есть являлся как бы разносчиком ВИЧ-инфекции", - признал рашист.

По словам оккупанта, он лечился в городе Кировск (временно оккупированный населенный пункт в Луганской области). Название больницы он не вспомнил, однако рассказал о потерях, которые видел. С середины октября 2022 года каждый день на его глазах "денацифицировали" минимум 30-50 оккупантов.

"Мобики" из РФ: как страна-агрессор относится к своим гражданам

На фоне потерь на фронте многие оккупанты понимают, что они для РФ лишь "пушечное мясо". Так, в России спецназ застрелил дезертира, который сбежал с линии фронта и вернулся домой.

Помимо этого, оккупантов заставили сбрить бороды и запретили использовать планшеты. Новое российское командование решило "навести порядок" в войсках и сразу разозлило солдат. 19 января также стало известно, что российские мобилизованные записали обращение к Путину. По их словам, в военкомате им обещали службу в теробороне, а теперь они понимают, что командованию на них наплевать.

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