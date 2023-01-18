Новое российское командование решило "навести порядок" в войсках и сразу разозлило солдат.

Российским солдатам, воюющим против Украины, запретили пользоваться планшетами и смартфонами, а также обязали сбрить бороды. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев в комментарии российскому изданию РБК.

"Я не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15–20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. На солдата смотрят мирные люди, он должен быть образцом", – объяснил он приказ о бритье на передовой.

При этом Соболев подчеркнул, что требования к внешнему виду, военнослужащих прописаны в армейском уставе.

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Особое возмущение у российских так называемых "военкоров" вызвал запрет на использование планшетов. Эти гаджеты также никак не фигурируют в перечне штатного оснащения подразделений, но без них невозможно управлять небольшими коммерческими дронами. Они тоже не разрешены официальными документами, но по факту активно используются на фронте для разведки на тактическом уровне.

Комментируя этот запрет, генерал Соболев тоже нашел его вполне уместным.

"Нельзя пользоваться средствами связи, которые делают человека целью для противника", – заявил он.

Кроме того, российские Z-паблики наполнены возмущениями по поводу запрета сбрасывать с дронов выстрелы от гранатомета и пользоваться в прифронтовой зоне гражданским автотранспортом, в том числе подаренным волонтерами.

Все эти новации и запреты появились в российской армии после того, как командующим так называемой "спецоперацией" вместо Сергея Суровикина был назначен начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Высокотехнологичный характер войны в Украине

Российское вторжение в Украину - это первая за последние несколько десятилетий полномасштабная война между двумя промышленно развитыми государствами. Пентагон сделал несколько важных выводов о том, какое оружие оказалось эффективным в современной войне, а какое требует доработки, либо устарело с тактической точки зрения.

Особенно Запад восхищен тем, как украинская армия быстро и охотно внедряет технические новинки на фронте – без долгой бюрократии.

При этом страны-партнеры поставляют Украине всё более современные и продвинутые виды оружия. На этом фоне Россия постепенно переходит к более старым и простым видам вооружений.

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