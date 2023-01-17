Мать и жена наемника не могут поделить выплаты за "двухсотого" мужчину.

Мать ликвидированного в Украине "вагнеровца" Дмитрия Цуканова заявила, что ЧВК Пригожина выдало ей останки сына и 140 тысяч рублей (примерно 42 тысячи гривен) для захоронения. Родственники до сих пор не могут поделить эти деньги.

Как сообщают росСМИ, сын Ольги Цукановой добровольно подписал контракт с "Вагнером", оставил дома жену, ребенка и поехал убивать украинцев. В начале октября матери "вагнеровца" сообщили о его ликвидации.

"11 сентября он позвонил мне в последний раз и сказал: "Мама, нас отвозят в Украину. Теперь трубку берите с любых номеров. Всегда будьте на связи". 13 - го числа он уже погиб", - заявила женщина.

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Впрочем, жена и мать оккупанта начали настоящую войну за компенсации. По словам матери, жена сына специально скрывала его гибель, чтобы не делиться с ней деньгами. На похороны якобы выделили 140 тысяч рублей, которые забрала возлюбленная "вагнеровца".

"Он поехал на "СВО" в составе ЧВК "Вагнер". Говорил, что разделит страховку пополам на внука и на меня, но все досталось его сожительнице Яне. Я к ней всегда как к дочери относилась. Видимо, она подсуетилась и все деньги с медалями получила сама. Даже похоронить толком не дали. Меня просто отодвинули на задний план", - заявила возмущенная женщина.

Вопрос компенсаций за "двухсотого" сына настолько волновал его мать, что она обратилась в ЧВК "Вагнер". Там женщине заявили, что компенсаций не будет.

"Я с трудом нашла номер представителя ЧВК. Сотрудники спросили: "Какую страховку вы захотели, если он взрослый мужик, сам подписывал бумаги? Вам выдали на похороны 140 тысяч, будьте довольны". Деньги на похороны я тоже не видела", - заявила мать.

Более того, россиянка не уверена, что похоронила собственного сына. По ее словам, на захоронение привезли всего 700 граммов останков.

Сама же жена оккупанта Яна заявила, что он "страстно хотел воевать", но в армию его не взяли из-за судимости. Он пытался воевать с "кадыровцами", но смог попасть только в "Вагнер".

Женщина призналась, что прибрала к рукам все выплаты за "двухсотого" мужа. По ее словам, он сам так хотел.

"Перед тем, как он ушел, обсуждали с ним вопрос, что будем делать без него. Дима сказал, что если погибнет, то проблем с деньгами не будет, все выплаты нам поступят. Договаривались, что мы купим свое жилье. Так и получилось", - рассказала Яна.

Распри на выплаты: как россияне ссорятся из-за денег

За ликвидированных оккупантов РФ выплачивает семью денежную компенсацию. Из-за этих денег родные "двухсотых" захватчиков иногда начинают настоящие сражения.

Ранее в российском городе Волгоград семья ликвидированного захватчика Валерия Коваленко устроила настоящую войну за денежную компенсацию. Родственники не могут поделить 10 млн рублей.

Некоторым семьям компенсацию выдают не деньгами, а дровами. В частности, в Республике Тыва, откуда родом министр обороны РФ Сергей Шойгу, семью ликвидированного в Украине "мобика" поддержали дровами. Более того, местные власти гордятся этим "щедрым" подарком.

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