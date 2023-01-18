Мужчина сбежал с линии фронта и вернулся домой, но его нашли.

В Липецкой области России местные силовики застрелили солдата, который сбежал с войны против Украины. Об этом сообщают власти региона.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся доследственные мероприятия", – говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Baza, Перова застрелили на территории его домовладения в селе Новоуглянка Липецкой области при попытке задержания.

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"В момент, когда спецназ зашел на участок, Перов выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был уничтожен", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что 31-летний Дмитрий Перов 13 января самовольно покинул зону так называемой "спецоперации", прихватив с собой огнестрельное оружие и гранаты. Российские силовики начали его поиски.

Российские дезертиры в войне против Украины

Случаи дезертирства российских солдат в текущей войне носят достаточно массовый характер. По данным украинского Генштаба, многие оккупанты деморализованы из-за высоких потерь личного состава.

Чтобы отлавливать бегущих с войны солдат, российское военное командование увеличило количество патрулей. По словам спикера Генштаба ВСУ Алексея Громова, только в Луганской области ежедневно ловят до 50 российских солдат-дезертиров.

При этом зафиксированы случаи самосуда над тем, кто не хочет воевать против Украины. К примеру, один такой случай, произошедший в декабре, стал известен общественности.

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