Для россиян взрывы-тревожный сигнал. Вероятно, их планы относительно ракетных бомбардировок Украины несколько сместятся, уверены в Воздушных силах ВСУ.

Утром 5 декабря на авиабазах в Энгельсе и под Рязанью произошли мощные взрывы. На обоих аэродромах базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, два из которых получили повреждения. Украина загадочно комментирует эти инциденты.

"Произошли "хлопки", которые все чаще на территории России происходят. Как бы враг ни хотел - мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти события. Им надо почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может, это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал. Вероятно, несколько отсрочат, хоть это только предположение", - заявил в эфире канала FreeДОМ спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что недавно в СМИ появилась информация, что РФ сконцентрировала на базе в Энгельсе до двух десятков бомбардировщиков, завезла ракеты и заправляет самолеты. Несмотря на взрывы на авиабазе, угроза массированного ракетного удара по Украине сохраняется.

"То что произошло сейчас - надо дождаться спутниковых снимков. Спутниковые снимки обязательно скоро появятся. Тогда можно говорить о характере этих повреждений. Надеемся, характер этих повреждений как можно большой", - сказал Игнат.

"Хлопки" на авиабазах РФ 5 декабря

В ночь на 5 декабря "хлопок" произошел в Энгельсе, что расположен в Саратовской области РФ. Россияне заявляют, что аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

Два российских самолета Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс. Именно эти самолеты Россия привлекала к массированным ударам по Украине. В частности, эти самолеты атаковали крылатыми ракетами Днепр, Ивано-Франковск, Луцк, Одессу и другие города Украины.

Кроме того, взрыв произошел на авиабазе под Рязанью. По версии россиян, взорвался бензовоз. Три человека погибли. Там также базировались Ту-95.

Недавно СМИ предупреждали, что следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков, очевидно, неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Там оккупанты держат более двух десятков самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: