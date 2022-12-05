Россияне утверждают, что БПЛА были сбиты ПВО, а сами повреждения возникли из-за падения обломков и взрыва на земле.

Министерство обороны России признало взрывы на военных аэродромах в Энгельсе и Рязани, которые расположены в сотнях километрах от линии фронта. Израильская спутниковая компания ImageSat International опубликовала изображение последствий взрыва на авиабазе под Рязанью.

В заявлении Минобороны РФ указывается, что удар был нанесен "беспилотными летательными аппаратами советского производства", которые якобы запустила Украина.

Также россияне утверждают, что БПЛА были сбиты ПВО, а сами повреждения возникли из-за падения обломков и взрыва на земле. По их версии, из-за обломков погибли трое военных техников, а еще четверо были госпитализированы. Кроме того, взрыв "повредил обшивку корпуса" двух российских самолетов.

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Как известно, на аэродромах в Энгельсе и под Рязанью базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Именно их РФ использует для обстрелов Украины.

Спутниковые снимки, опубликованные в Twitter компании Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что накануне взрывов на аэродроме в Энгельсе было несколько десятков самолетов – Ту-95 и Ту-60.

Взрывы на российских аэродромах

В ночь на 5 декабря "бавовна" произошла под Рязанью и в Энгельсе. По словам россиян, аэродром, который расположен на расстоянии более 800 км от Украины, атаковали дроны.

В ВСУ уже заявили, что еще "ничего не начинали".

"Произошли "хлопки", которые все чаще на территории России происходят. Как бы враг ни хотел - мы еще ничего не начинали. Вот так можно охарактеризовать эти события. Им надо почесать затылок, подумать, а как и кто это сделал, как это произошло? Найти виновных. Может, это займет некоторое время. Тревожный для них сигнал", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В то же время представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на российском военном аэродроме Энгельс, подчеркнул, что за то, что происходит на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

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