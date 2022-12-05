Подробности инцидента власти смогут подробнее раскрыть уже после победы над Россией.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на российском военном аэродроме Энгельс, заявил, что за происходящее на территории России, ответственность несет правительство страны-агрессора.

Как он отметил в эфире телемарафона, "когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива".

"Могу разделить со всей страной хорошие новости, когда у террористов что-то горит, это не может не вызвать позитива. Тем более когда горят какие-то аэродромы и места базирования стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей", – сказал Юсов.

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Представитель ГУР МО добавил, что подробности инцидента власти смогут подробнее раскрыть уже после победы над Россией.

"За то, что происходит на территории государства-агрессора, отвечает правительство государства-агрессора. Сегодняшние события – очередной признак деградации их, в том числе и военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", – отметил Юсов.

Взрывы на аэродроме Энгельс

В ночь на 5 декабря на российском аэродроме Энгельс, расположенном в Саратовской области РФ, произошел "хлопок". Неизвестные дроны атаковали стратегическую авиацию оккупантов.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким нашел совпадение, намекая на то, что могло "прилететь" на авиабазу оккупантов. Он заметил, что атака дронов на базу Энгельс совпала с анонсом летных испытаний нового украинского беспилотника, способного преодолеть расстояние в 1000 километров.

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат загадочно прокомментировал инцидент. Он заявил, что "как бы враг ни хотел – мы еще ничего не начинали".

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