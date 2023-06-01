В группу подозреваемых попали те, кто имеет родственников в Украине или просто живет в соседнем с Украиной регионе.

В России начнут проверять детей на экстремизм. В первую очередь тех, чьи родители уехали из России, кто имеет родственников в Украине, или просто живет в соседних с Украиной регионах. С такой инициативой выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В своем интервью для "Российской газеты" он пожаловался, что спецслужбы "недружественных" стран вовлекают российских подростков в "террористическую и экстремистскую" деятельность в связи с российской агрессией против Украины. Противодействие этому "источнику угроз" Бастрыкин считает одним из направлений работы российских спецслужб.

"В группах риска здесь дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах, дети, чьи близкие родственники проживают на территории Украины и других недружественных стран либо покинули территорию России в период проведения специальной военной операции, дети, чьи близкие родственники проходят воинскую службу, а также лица, ставшие жертвами шантажа и угроз через интернет", – заявил он.

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Бастрыкин считает, что у таких детей нужно "формировать понимание происходящих событий" и "разъяснять правовые последствия их поступков". Также он считает нужным обеспечить присутствие рядом с такими детьми "людей, располагающих к себе, которые могли бы разъяснять и показывать им эти основы, а также наши традиционные ценности".

"Все это должно быть организовано в рамках целой системы мероприятий просветительского, разъяснительного, культурного характера. Такая работа позволит не только привить детям настоящие ценности, но и противодействовать искажению исторических событий, обесцениванию подвигов участников специальной военной операции, распространению экстремистских и иных радикальных взглядов", – заявил Бастрыкин.

В России репрессии не обходят даже детей

В марте СМИ узнали о случае, когда жительница Москвы написала донос в полицию на первоклассницу из-за того, что девочка сделала "русофобский поступок". А осенью во все той же Москве директор школы натравил силовиков на пятиклассницу из-за сине-желтой аватарки.

В оккупированной Ялте произошел показательный случай. Там оккупанты заставили публично извиняться подростка за то, что он поддерживает Украину, очевидно, будучи гражданином Украины.

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